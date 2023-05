Adidas: Das wahre Kursziel laut Analysten - 169,83 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Aktie von Adidas hat gestern eine positive Kursentwicklung von +0,96% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen fiel der Wert jedoch um -4,18%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hinweist.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für die Adidas-Aktie bei 169,83 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +9,26%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung und sehen die aktuelle Entwicklung kritisch.

Vier Bankanalysten empfehlen trotzdem einen Kauf der Aktie und weitere acht bewerten sie als “Kauf”. Zweiundzwanzig Experten haben sich neutral positioniert (“halten”) und sechs vertreten weiterhin die Ansicht eines Verkaufs. Trotz allem bleibt ein Anteil von rund +28,57% optimistisch hinsichtlich des zukünftigen Erfolgs des Unternehmens.

Zusätzlich zum Guru-Rating ALT wird das bekannte Trend-Indikator...