Adidas Quartalszahlen: Erwarteter Umsatzrückgang und Kursentwicklung im Vergleich zum Vorjahr

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

In knapp 98 Tagen wird das deutsche Unternehmen Adidas mit Sitz in Herzogenaurach seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. In dieser Zeit fragen sich Aktionäre und Analysten gleichermaßen, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen sie rechnen können. Darüber hinaus interessiert sie auch, wie sich die Adidas Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 33,05 Mrd. EUR ist Adidas ein Schwergewicht an der Börse. Entsprechend gespannt warten die Investoren auf die Bekanntgabe der neuen Quartalszahlen. Nach aktuellen Datenanalysen deutet einiges darauf hin, dass wir ein leichtes Umsatzminus im Vergleich zum Vorquartal sehen werden. Im dritten Quartal 2022 konnte das Unternehmen einen Umsatz von 6,41 Mrd. EUR verbuchen, während nun ein Rückgang um -11,30 Prozent auf 5,69 Mrd....