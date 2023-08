Adidas Quartalsbilanz kurz vor Veröffentlichung: Aktionäre gespannt auf Gewinn- und Umsatzrückgang

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Adidas steht kurz davor, seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorzulegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Adidas Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

In 67 Tagen wird das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach, Germany seine Quartalszahlen bekanntgeben. Analysten erwarten laut aktuellen Daten eine leichte Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal. Für das 3. Quartal wird ein Umsatz von 5,78 Mrd. EUR erwartet, was einem Rückgang von -9,90 Prozent entspricht.

Auch der Gewinn soll um -41,20% auf 38,81 Mio. EUR fallen. Auf Jahressicht prognostizieren die Analysten einen Umsatzrückgang von -4,40 Prozent und einen Gewinneinbruch um -218,40 Prozent auf 110,54 Mio. EUR.

Trotz dieser Prognosen haben einige Aktionäre bereits reagiert und den Kurs der Adidas Aktie in den letzten 30...