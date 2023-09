Adidas Quartalsbericht: Analystenschätzungen zum Umsatzrückgang und Aktienkurspotenzial

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

In 43 Tagen, genau genommen am Tag der Veröffentlichung des Quartalsberichts für das dritte Quartal, wird das Adidas Unternehmen seinen Aktionären und Analysten Einblick in die aktuellen Umsatz- und Gewinnzahlen geben. Besonders interessant wird dabei sein, wie sich die Adidas Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Bis dahin ist es jedoch noch eine Weile hin. Die Adidas Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von rund 29,54 Mrd. EUR und in den verbleibenden 43 Tagen können sich noch einige Dinge ändern. Dennoch sind Aktionäre und Analysten gespannt auf das Ergebnis.

Laut aktuellen Schätzungen der Analystenhäuser wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgehen wird. Im dritten Quartal des Jahres 2022 konnte Adidas einen Umsatz von 6,41 Mrd. EUR verzeichnen; für das aktuelle Quartal...