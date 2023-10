Adidas Prognose: Beeindruckender Umsatzsprung erwartet trotz Gewinnrückgang im vierten Quartal

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

In rund 140 Tagen wird der Sportartikelhersteller Adidas seinen Aktionären die Quartalsbilanz für das vierte Quartal des laufenden Jahres präsentieren. Dabei stellt sich die Frage, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen zu rechnen ist und wie sich die Adidas-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Die Anleger sind gespannt und auch Analysten erwarten ein starkes Umsatzwachstum für das aktuelle Quartal. Im vierten Quartal 2022 konnte Adidas einen Umsatz von 5,21 Milliarden Euro verzeichnen. Für das laufende Quartal wird sogar ein Umsatzsprung um beeindruckende +109,60 Prozent auf 10,91 Milliarden Euro prognostiziert. Beim Gewinn hingegen wird ein Rückgang von voraussichtlich -204,80 Prozent erwartet, sodass dieser bei null Euro liegen könnte.

Auch auf Jahressicht zeigen sich die Analysten optimistisch. Der Umsatz soll um +109,60 Prozent steigen bzw. fallen und der Gewinn könnte um -204,80 Prozent auf -197,02 Millionen Euro zurückgehen. Im Vergleich zum Vorjahr wäre dies eine Veränderung von einem Gewinn in Höhe von 188 Millionen Euro auf einen Verlust von -197,02 Millionen Euro. Der Gewinn pro Aktie wird laut Prognosen im Jahresvergleich bei 1,24 Euro liegen.

Einige Aktionäre nehmen allerdings nicht vorab Stellung zu den Schätzungen der Quartalszahlen und daher hat sich der Aktienkurs in den letzten 30 Tagen nur geringfügig um +0,84 Prozent verändert.

Analysten schätzen den Einfluss auf den Aktienkurs wie folgt ein: In einem Zeitraum von 12 Monaten könnte die Aktie bei einem Kurs von 186,50 Euro stehen, was einen potenziellen Gewinn von +9,05 Prozent bedeuten würde. Anleger, die jetzt noch in Adidas investieren möchten, können laut Expertenschätzungen mit einem Gewinn von +9,05 Prozent innerhalb eines Jahres rechnen.

Aus charttechnischer Sicht ist kurzfristig mit einem Widerstand bei der Adidas-Aktie zu rechnen.

