Adidas: Potenzial von -2,57% zum Kursziel

Die Aktie des Sportausrüsters Adidas hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Kursentwicklung von +2,23% hingelegt. Gestern konnte sie am Finanzmarkt ein Plus von 0,08% verzeichnen und scheint damit derzeit relativ optimistisch zu sein.

Die Bankanalysten sind sich jedoch eher uneinig darüber, wie es weitergeht. Das mittelfristige Kursziel für die Adidas-Aktie liegt bei 179,01 EUR – das entspricht einem Abwärtspotenzial von -2,57%. Während 7 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere 11 einen Kauf begründet sehen, halten sich 17 Experten mit einer neutralen Bewertung zurück. Nur noch fünf Analysten sprechen sich tatsächlich für einen Verkauf aus – ein Experte ist sogar der Meinung, dass dies sofort geschehen sollte.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei guten 3,44.