Adidas: Potenzial für einen Anstieg um 16,80% auf Kursziel von 194,82 EUR

Die gestrige Entwicklung der Adidas-Aktie am Finanzmarkt lag bei einem Plus von +0,81%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich jedoch ein negatives Ergebnis von -2,40%, was auf eine pessimistische Marktstimmung hindeutet.

Dennoch sehen Bankanalysten die Aktie als unterbewertet an und schätzen das mittelfristige Kursziel auf 194.82 € ein. Sollten sie Recht behalten, könnte dies Investoren ein Potenzial von +16,80% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach einer schwachen Trendentwicklung in jüngster Zeit.

Konkret empfehlen acht Analysten den Kauf der Aktie mit starkem Potential und elf weitere sind optimistisch mit dem Rating “Kauf”. Die Mehrheit positioniert sich neutral mit “Halten”, während sechs Analysten die Meinung vertreten Adidas als Verkauf zu klassifizieren sollten und eine...