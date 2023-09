Adidas: Potenzial für eine Kurssteigerung von 5,62% auf 194,82 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Aktie von Adidas bewegt sich derzeit in einem positiven Trend und hat gestern ein Plus von +0,02% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte sie sogar um +3,75% zulegen. Die Analysten sehen das Potenzial für eine weitere positive Entwicklung.

Das mittelfristige Kursziel für Adidas liegt bei 194,82 EUR und damit um +5,62% über dem aktuellen Kursniveau. Von insgesamt 41 Analysten empfehlen jedoch nur 19 die Aktie zum Kauf oder starken Kauf. Weitere 15 Experten halten die Aktie in ihrem Portfolio und sechs raten zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,46.