Adidas: Potenzial für Kursanstieg - 175,44 EUR als mittelfristiges Kursziel

Die Aktie von Adidas hat am Vortag eine positive Entwicklung gezeigt und einen Anstieg von +1,14% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen waren jedoch Verluste in Höhe von -5,66% zu verzeichnen – möglicherweise ein Zeichen für pessimistische Marktstimmung.

Laut Bankanalysten ist die Aktie derzeit unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kurspotenzial bei 175,44 EUR (+5,29%). Während einige Analysten diese Einschätzung teilen, zweifeln andere aufgrund des schwachen Trends an diesem Potenzial.

Aktuell empfehlen sechs Analysten den Kauf der Adidas-Aktie. Neun weitere sehen sie positiv und stufen sie mit “Kauf” ein. Die Mehrheit (20 Experten) gibt eine neutrale Bewertung (“halten”) ab und nur sechs empfehlen einen Verkauf der Aktie. Ein Experte geht sogar so weit zu sagen, dass Adidas sofort verkauft werden...