Adidas: Potenzial für Kursanstieg bei 169,83 EUR

Nach Ansicht von Analysten wird die Aktie von Adidas derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 169,83 EUR mit einem potenziellen Anstieg um +0,23% vom aktuellen Preis.

• Am 20.06.2023 verzeichnete Adidas eine Abnahme von -1,58%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 169,83 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,19

Gestern erlebte das Unternehmen einen Abschwung am Finanzmarkt mit einer Abnahme von -1,58%, was in den letzten fünf Handelstagen zu einem Gesamtrückgang von -3,01% führte und pessimistische Markterwartungen signalisiert.

Obwohl die Analysten der Bankhäuser diese Entwicklungen erwarteten oder nicht ist unklar. Es besteht jedoch Einigkeit darüber, dass das aktuelle Kursziel des Unternehmens bei 169,83 EUR liegt.

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten besagt weiterhin ein...