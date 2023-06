Adidas: Mittelfristiges Kursziel bei 169,83 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Aktie von Adidas hat nach Ansicht der Analysten noch Luft nach oben. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 169,83 EUR und bietet somit ein Potenzial von +6,64% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Am 07.06.2023 verzeichnete die Adidas-Aktie eine negative Entwicklung von -0,26%

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,19

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +28,57%

Trotz des jüngsten Rückgangs um -0,26% am gestrigen Tag zeigt sich der Markt relativ optimistisch mit einem Plus von +5,65% in den letzten fünf Handelstagen. Die Stimmung der Bankanalysten ist ebenfalls positiv und sie sehen in der Aktie ein Potenzial für zukünftige Gewinne.

Während vier Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und acht weitere das Rating “Kauf” geben (ohne euphorisch zu sein), haben sich bereits 23 Experten neutral positioniert und...