Adidas: Kursziel von 196,86 EUR in Reichweite

Die Aktie von Adidas hat gestern mit einem Plus von +0,87% das Börsenparkett verlassen und damit eine durchaus zufriedenstellende Handelswoche beendet (+3,35%). Der Markt scheint derzeit relativ optimistisch zu sein. Doch was sagen die Bankanalysten?

Das mittelfristige Kursziel für Adidas liegt bei 196,86 EUR – so die Meinung im Durchschnitt der Analysten. Damit hätte die Aktie ein Potenzial von +21,43%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung in Anbetracht des positiven Trends der letzten Zeit. So halten sich aktuell 8 Analysten auf dem Standpunkt einer Kaufempfehlung, während weitere 11 den Titel als “kaufen” bewerten.

15 Expertengruppen positionieren sich neutral (bewertet als “halten”), während fünf Stimmen laut werden und einen Verkauf empfehlen. Insgesamt schaffen es jedoch fast die Hälfte aller...