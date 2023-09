Adidas - Kursziel von 194,82 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Aktie des Sportbekleidungsherstellers Adidas hat am gestrigen Tag erneut eine positive Entwicklung hingelegt und in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +3,11% erreicht. Der Markt scheint derzeit relativ optimistisch zu sein.

Ein Blick auf die Prognosen der Bankanalysten zeigt, dass das mittelfristige Kursziel für Adidas bei 194,82 EUR liegt. Sollten sich diese Einschätzungen bewahrheiten, eröffnet dies Investoren ein Potenzial von +16,92%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht nach dem jüngsten positiven Trend.

Aktuell empfehlen acht Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere elf sehen sie als Kauf an. Etwa jeder zweite Experte ist somit zumindest noch optimistisch gestimmt (46,34%). Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,46 unverändert.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Aktie von...