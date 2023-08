Adidas: Kursziel von 179,01 EUR im Blickpunkt

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Aktie von Adidas hat am vergangenen Handelstag eine negative Performance hingelegt und verzeichnete ein Minus von -2,47%. In den letzten fünf Tagen lag der Trend bei –0,82%, was zeigt, dass der Markt aktuell relativ neutral eingestellt ist. Trotzdem sind Bankanalysten davon überzeugt, dass die Aktie unterbewertet ist.

• Adidas: Das Kurspotenzial beträgt +0,60%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,44

• Während 7 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen, raten 5 zu verkaufen

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für Adidas bei 179,01 EUR. Sollten sich die Prognosen erfüllen, eröffnet dies Investoren ein Potenzial von +0,60%. Obwohl einige Experten aufgrund des neutralen Trends nicht alle einer Meinung sind. So wurden insgesamt sieben Kaufempfehlungen ausgesprochen und elf weitere Experten raten zum Kauf mit...