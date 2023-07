Adidas: Kursziel von 175,44 EUR identifiziert

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Aktie von Adidas hat am gestrigen Handelstag ein Plus von +1,67% verzeichnet. Insgesamt beträgt das Ergebnis der letzten fünf Handelstage eine Steigerung um +5,92%. Ein solches Wachstum lässt den Markt optimistisch erscheinen.

Analysten sehen die Aktie aktuell unterbewertet und setzen das mittelfristige Kursziel bei 175,44 EUR an. Falls sich ihre Vorhersage bewahrheitet, könnte dies für Investoren einen Gewinn in Höhe von -5,24% bedeuten. Diese Einschätzung teilen jedoch nicht alle Analysten aufgrund des positiven Trends in der jüngsten Vergangenheit.

Von insgesamt 42 Experteneinschätzungen beurteilen sechs Analysten die Aktie als starken Kauf und neun weitere empfehlen den Kauf. Zwanzig weitere analysieren neutral und sprechen eine Halteempfehlung aus. Sechs Experten raten zum Verkauf der Aktien oder gar zum sofortigen...