Adidas: Kursziel von 175,44 EUR nach Analystenmeinung

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Adidas hat gestern an der Börse ein Plus von +1,67% erzielt und in den letzten fünf Handelstagen insgesamt +5,92%. Die Stimmung am Markt scheint positiv zu sein. Doch wie sehen die Analysten das?

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für Adidas bei 175,44 EUR – eine Abweichung um -5,24% vom aktuellen Kurs. Während sechs Bankanalysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und neun weitere sie mit “Kauf” bewerten (optimistisch aber nicht euphorisch), halten sich 20 Experten weitgehend neutral (“halten”). Dennoch sind sechs Analysten der Meinung, dass die Aktie einen “Verkauf” verdient und ein Experte meint sogar, dass Adidas sofort verkauft werden sollte.

Insgesamt ist also etwa jeder dritte Analyst optimistisch gestimmt (Guru-Rating bleibt mit 3,31 gleich). Es bleibt abzuwarten ob diese Einschätzung auch weiterhin Bestand...