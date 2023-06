Adidas: Kursziel von 169,83 EUR laut Analysten nicht angemessen

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

In den Augen der Analysten wird die Aktie von Adidas momentan unterbewertet. Das tatsächliche Kursziel liegt bei einem Abstand von +6,14% zum aktuellen Kurs.

• Am 09.06.2023 stieg die Adidas-Aktie um +0,62%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 169,83 EUR

• Guru-Rating für Adidas bleibt mit 3,19 unverändert

Am gestrigen Tag konnte sich die Aktie von Adidas am Finanzmarkt um +0,62% verbessern und erreichte somit in den vergangenen fünf Handelstagen eine Zunahme von insgesamt +1,07%. Derzeit scheint der Markt relativ optimistisch zu sein.

Obwohl es zu einer solchen Entwicklung gekommen ist – hatten es auch die Bankanalysten erwartet? Die Stimmung jedenfalls ist eindeutig.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für Adidas bei 169,83 EUR.

Die Meinungen der Bankanalysten sind durchschnittlich so ausgelegt: Sie glauben an ein...