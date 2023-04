Adidas: Kursziel von 148,92 EUR - ein starkes Kaufsignal

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Adidas-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 148,92 EUR mit einem Potenzial von +7,06% im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs.

• Am 28.04.2023 stieg die Adidas-Aktie um +0,83%

• Das aktuelle Kurspotenzial beträgt somit +7,06%

• Von insgesamt 43 Analysten raten 52,38% zum Kauf

In den letzten fünf Handelstagen verlor die Aktie jedoch -1,19%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt schließen lässt.

Von insgesamt 43 Bankanalysten empfehlen jedoch immerhin zwölf Experten (inklusive des Guru-Ratings), die Aktie zu kaufen oder zumindest zu halten.

Konkret finden fünf Experten die Adidas-Aktie einen “starken Kauf”, während weitere sieben das Rating “Kauf” geben.

25 Analysten bleiben neutral und bewerten das Wertpapier mit “halten”.

Sechs Experten wiederum...