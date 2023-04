Adidas: Kursziel von 147,90 EUR prognostiziert

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Adidas ist laut Analysten derzeit unterbewertet und das wahre Kursziel liegt bei 147,90 EUR.

• Am 18.04.2023 stieg die Adidas-Aktie um +0,26%

• Das Kurspotenzial beträgt +10,21%

• Das Guru-Rating hat sich auf 4,20 verbessert

Gestern verzeichnete Adidas am Finanzmarkt eine Steigerung von +0,26%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich jedoch ein Rückgang von -0,27%, was darauf hindeutet, dass der Markt momentan neutral eingestellt ist.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie wird im Durchschnitt von Bankanalysten mit 147,90 EUR angesetzt. Sollten sie Recht behalten, würde dies Investoren ein Potenzial von +10,21% bieten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten neutralen Trendentwicklung.

Aktuell empfehlen fünf Analysten einen starken Kauf der Aktie und vier weitere setzen auf...