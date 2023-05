Adidas: Kursziel auf 169,83 €

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Aktien von Adidas werden derzeit von Analysten als unterbewertet betrachtet.

Das wahre Kursziel wird um +1,61% vom aktuellen Kurs entfernt gesehen.

• Am 11.05.2023 legte Adidas um +2,09% zu.

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 169,83 €

• Guru-Rating für Adidas bleibt unverändert bei 3,19

Gestern verzeichnete Adidas eine positive Entwicklung am Finanzmarkt mit einem Anstieg von +2,09%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich jedoch ein Rückgang von -1,88%, was auf eine relativ pessimistische Stimmung am Markt hinweist.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für Adidas liegt bei 169,83 € laut Durchschnittsbewertungen der Bankanalysten. Dies würde Investoren ein Potenzial für einen Anstieg um +1,61% bieten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend in jüngster Zeit.

Aktuell...