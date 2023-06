Adidas: Kursziel bei 169,83 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Aktie von Adidas verzeichnete in letzter Zeit eine steigende Wertentwicklung und gewann gestern weiterhin an Wert (+5,82%). In den letzten fünf Handelstagen stieg der Kurs um +3,37%. Der Markt zeigt sich daher aktuell vergleichsweise optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt laut Bankanalysten bei 169,83 EUR. Sollten sie damit Recht behalten, könnte sich ein Potenzial von +6,46% ergeben. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem positiven Trend der jüngsten Kursentwicklung.

Von insgesamt 42 Analysten bewerten vier Experten die Aktie als starken Kauf und acht weitere als Kauf. Die meisten Analysten (23) sehen die Aktie neutral (halten), jedoch sechs Experten halten einen Verkauf für angebracht und einer sogar einen sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von...