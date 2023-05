Adidas: Kurspotenzial von 10,31%

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Adidas-Aktien werden derzeit von Analysten als unterbewertet betrachtet. Das mittelfristige Kursziel für Adidas liegt bei 169,83 EUR, was einem Potenzial von +10,31% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

• Aktuelle Performance: -0,08%

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 169,83 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,19

Am gestrigen Tag verzeichnete Adidas eine negative Entwicklung am Markt mit einer Abweichung von -0,08%. Insgesamt zeigt sich in den letzten fünf Handelstagen ein negativer Trend in Höhe von -3.18%. Der Markt scheint momentan also relativ pessimistisch zu sein.

Dennoch zeigen Bankanalysten weiterhin Optimismus bezüglich des zukünftigen Erfolgs von Adidas. Wenn die Prognose der Bankanalysten korrekt ist und das Unternehmen sein Potential ausschöpft, könnte dies Investoren einen Gewinn von +10.31%...