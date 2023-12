Adidas-Investoren können es immer noch nicht glauben

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Adidas-Aktie: Analyse zeigt gemischte Signale

Die Analyse des Aktienkurses im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" zeigt, dass Adidas eine Rendite von 64,45 Prozent erzielt hat, was mehr als 54 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche erreichte die Aktie eine Rendite von 64,19 Prozent, was ebenfalls deutlich über dem Durchschnitt liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Dividendenrendite liegt Adidas jedoch mit 0,4 Prozent 3,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. In der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 3 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Adidas-Aktie bei 49,83 liegt, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 35, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität der Adidas-Aktie in den vergangenen Monaten wenig Aktivität aufgewiesen hat. Daher wird sie für diesen Faktor als "Schlecht" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Adidas-Aktie daher als "Schlecht"-Wert eingestuft.

Die Analyse der verschiedenen Faktoren zeigt gemischte Signale für die Adidas-Aktie. Während die Rendite positiv ist, liegt die Dividendenrendite unter dem Branchendurchschnitt. Zudem werden sowohl der RSI als auch das Sentiment und der Buzz als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft. Investoren sollten daher verschiedene Faktoren in Betracht ziehen, bevor sie sich für oder gegen eine Investition in die Adidas-Aktie entscheiden.