Adidas: Eine Analyse der Kursziele zeigt Potenzial - 169,83 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Aktie von Adidas hat in den letzten fünf Handelstagen einen schwachen Trend aufgewiesen und am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von -0,96% hingelegt. Die Stimmung am Markt ist pessimistisch.

Allerdings halten die Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel von 169,83 EUR für realistisch. Dadurch ergibt sich ein Kurspotenzial für Investoren in Höhe von +3,03%. Von insgesamt 42 Analysten bewerten aktuell 12 die Adidas-Aktie als Kaufempfehlung oder starken Kauf. Hingegen sind immer noch 6 Analysten der Meinung, dass es sich lohnt zu verkaufen. Dementsprechend bleibt das Guru-Rating mit einem Wert von 3,19 unverändert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass viele Experten optimistisch bleiben und eine positive Einschätzung der Aktie haben.