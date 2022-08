Adidas: Das China-Desaster – jetzt warnt der Konzernboss!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Finanztrends Video zu Allianz



mehr >

Der deutsche Sportartikelhersteller Adidas hatte in den letzten Jahren vom Wirtschaftsaufschwung Chinas profitiert. Doch nun musste der Konzern in der Volksrepublik erhebliche Abstriche machen. Im zweiten Quartal krachte der Umsatz von Adidas in China um 35 Prozent ein, weshalb das Unternehmen auch seine Gesamtprognose nach unten schrauben musste. Die Herzogenauracher begründeten den Rückgang im Rahmen der Quartalsbilanz vor allem mit… Hier weiterlesen