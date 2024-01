Adidas-Anleger sollten sich noch gedulden!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Aktie von Adidas ist insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen, die zur Gewinnung eines weiteren Bewertungsfaktors für die Aktie ausgewertet wurden. Dabei wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Die Analyse wurde zudem um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien erweitert, wobei sich 9 negative Signale und 0 positive Signale zeigten. Auf Basis dieser Informationen ergibt sich insgesamt eine positive Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Adidas-Aktie der letzten 7 Tage weist einen Wert von 100 auf, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer negativen Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 74,46 eine Überkauftheit der Aktie, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine negative Einschätzung für Adidas.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat die Adidas-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 23,15 Prozent erzielt, was 19,65 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Rendite von Adidas mit 22,69 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt positiv bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten eingetrübt hat. Dies führt zu einer negativen Bewertung in diesem Punkt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Adidas-Aktie also eine negative Einschätzung aufgrund des Sentiments und des Buzz in den Diskussionen.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Bewertungsfaktoren eine gemischte Einschätzung der Adidas-Aktie, wobei die Anleger-Stimmung und der Branchenvergleich positiv ausfallen, während der RSI und das Sentiment und Buzz eher negativ bewertet werden. Anleger sollten daher alle diese Faktoren bei ihrer Investmententscheidung berücksichtigen.