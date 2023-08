Adidas: Analysten sprechen von einem Kurspotenzial von 179,01 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Aktie des Sportartikelherstellers Adidas wird aktuell nach Ansicht der Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 179,01 EUR, was einem Potenzial von +0,45% entspricht.

• Am 14.08.2023 stieg die Aktie um +0,15%

• Mittelfristiges Kursziel beträgt 179,01 EUR

• Derzeitiges Guru-Rating bleibt konstant auf dem Niveau von 3,44

Gestern hat die Adidas-Aktie an der Börse eine positive Entwicklung (+0,15%) verzeichnet und konnte in den letzten fünf Handelstagen (+1,45%) einen Aufwärtstrend verzeichnen. Insgesamt herrscht am Markt momentan eine relative Optimismus.

Obwohl nicht alle Bankanalysten mit dieser Entwicklung gerechnet haben dürften ist das mittelfristige Kursziel für Adidas laut Experteneinschätzungen bei besagten 179,01 EUR zu finden. Sieben Analysten empfehlen stark den Kauf der Aktien des...