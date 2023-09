Adidas: Analysten sehen starkes Kurspotenzial - 194,82 EUR möglich

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Aktie von Adidas verzeichnete gestern eine negative Entwicklung am Finanzmarkt mit einem Abschwung von -1,03%. In der vergangenen Handelswoche ergibt sich ein Rückgang von insgesamt -4,11%. Das Marktverhalten ist in diesem Fall pessimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Adidas-Aktie liegt aktuell bei 194,82 EUR. Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten lässt darauf schließen, dass Anleger momentan ein Kurspotenzial in Höhe von +21,81% haben könnten. Dabei sind jedoch nicht alle Experten dieser Ansicht aufgrund des jüngsten schwachen Trends.

Aktuell empfehlen acht Analysten den Kauf der Aktie und elf geben eine positive Bewertung ab. Eine neutrale Position vertreten 15 Experten während sechs weitere Analysten zum Verkauf raten würden. Ein Experte würde sogar einen sofortigen Verkauf empfehlen.

Insgesamt...