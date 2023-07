Adidas: Analysten sehen großes Potenzial - Kursziel 175,44 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Aktie von Adidas hat in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +3,54% verzeichnet und liegt derzeit bei einem Minus von -0,44%. Die Bankanalysten sind sich jedoch einig: Das wahre Potenzial der Aktie wird noch nicht ausgeschöpft. So beträgt das mittelfristige Kursziel im Durchschnitt 175,44 EUR.

• Am 14.07.2023 lag die Entwicklung bei -0,44%

• Mittelfristiges Kursziel des Unternehmens liegt bei 175,44 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 3,31

Während sechs Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und neun Experten diese als Kauf einschätzen, vertreten zwanzig weitere eine neutrale Haltung (“halten”). Lediglich sechs Analysten sprechen sich für einen Verkauf aus und einer geht sogar zur sofortigen Abgabe auf.

Somit ist laut dem Guru-Rating aktuell eine positive Einschätzung über die...