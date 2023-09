Adidas: Analysten sehen großes Kurspotenzial - Kursziel bei 194,82 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Aktie von Adidas hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Entwicklung hingelegt und verlor insgesamt 3,18%. Gestern fiel der Wert um weitere 1,45%, was die Stimmung am Markt zusätzlich trübt. Doch Bankanalysten halten dagegen: Ihrer Meinung nach ist die Aktie aktuell unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 194,82 EUR.

• Adidas legt um -1,45% zu

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 194,82 EUR

• Optimistische Einschätzung mit einem Guru-Rating von 3,46

Damit läge das Potenzial bei +23,60%, falls sich diese Prognose bewahrheitet. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung. Während acht Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und elf weitere sie als Kauf einschätzen (insgesamt also +46,34%), gibt es auch sechs Verkaufsempfehlungen sowie einen Expertenansatz zum sofortigen...