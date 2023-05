Adidas: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 169,83 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Aktie von Adidas hat in den letzten fünf Handelstagen ein schlechtes Ergebnis erzielt (-3,11%), was darauf hindeutet, dass der Markt zurzeit eher pessimistisch ist. Aber was sagen die Bankanalysten dazu?

Das mittelfristige Kursziel für Adidas beträgt durchschnittlich 169,83 EUR (+10,05% im Vergleich zum aktuellen Kurs). Derzeit empfehlen vier Analysten einen starken Kauf und acht weitere eine Kaufposition. Eine neutrale Bewertung geben 23 Experten ab. Sechs Analysten halten jedoch ein Verkaufsrating für angemessen.

Zusammenfassend sind also rund 28,57% aller Analysteneinschätzungen positiv gestimmt. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,19.

Anmerkung: Die vorliegenden Informationen dienen lediglich der Information und stellen keine Investitionsempfehlung dar. Es gelten Risiken beim Wertpapierhandel.