Adidas: Analysten sehen Kurspotenzial von +19,67% bei einem mittelfristigen Kursziel von 194,82 EUR

Am Finanzmarkt hat Adidas gestern eine negative Entwicklung hingelegt und in den vergangenen fünf Handelstagen einen Verlust von -6,48% verzeichnet. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ pessimistisch.

Die Bankanalysten sind jedoch anderer Meinung und sehen ein deutliches Aufwärtspotenzial für die Aktie. Im Durchschnitt haben sie ein mittelfristiges Kursziel von 194,82 EUR errechnet. Dies würde einem Anstieg um +19,67% entsprechen und eröffnet Investoren somit interessante Perspektiven.

