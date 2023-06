Adidas: Analysten sehen Kurspotential von -3,88%

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Adidas hat gestern am Finanzmarkt einen Aufschwung verzeichnet und in den letzten fünf Handelstagen insgesamt eine positive Entwicklung von +1,44% erreicht. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend optimistisch.

Allerdings sind Analysten der Meinung, dass die Adidas-Aktie aktuell nicht richtig bewertet wird. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 169,83 EUR, was einem Potential von -3,88% entspricht. Von insgesamt 42 Experten schätzen jedoch 28 die Aktie positiv ein.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,19 unverändert.

• Am 21.06.2023 stieg der Aktienkurs um +4,27%

• Das Kursziel beträgt 169,83 EUR

• Es gibt unterschiedliche Einschätzungen unter den Analysten