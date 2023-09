Adidas: Analysten sagen 194,82 EUR Kursziel voraus

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Nach Ansicht von Analysten ist die Aktie von Adidas derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 194,82 EUR, was einem Potenzial von +9,55% gegenüber dem aktuellen Preis entspricht.

• Am 11.09.2023 stieg der Wert um +1,06%

• Das Kurspotenzial beträgt durchschnittlich +9,55%

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt stabil bei 3,46

Der gestrige Handelstag zeigte eine positive Entwicklung für die Adidas-Aktie mit einem Plus von +1,06%. In den letzten fünf Tagen fiel der Wert jedoch insgesamt um -2,76%, was auf eine pessimistische Grundhaltung des Marktes hindeutet.

Die Bankanalysten bewerten die Aktie im Durchschnitt als starken Kauf und prognostizieren ein mittelfristiges Kursziel von 194,82 EUR. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung aufgrund des schwachen Trends in jüngster Zeit.

Von insgesamt...