Adidas: Aktuell unterbewertet - Kursziel 169,83 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Aktie von Adidas hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +3,54% verzeichnet. Gestern konnte das Unternehmen am Finanzmarkt sogar ein Plus von weiteren +0,37% verbuchen. Doch trotz dieser positiven Entwicklungen sind die Analysten der Meinung, dass Adidas aktuell noch nicht richtig bewertet ist.

• Am 16.06.2023 legte die Aktie um +0,37% zu

• Mittelfristiges Kursziel bei 169,83 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 3,19

Das durchschnittliche Kursziel für Adidas liegt momentan bei 169,83 EUR und damit um -2,85% entfernt vom aktuellen Wert der Aktie. Während einige Experten die Ansicht teilen und adidas als attraktive Anlageoption einschätzen mit einem starken Kaufempfehlung (4), halten sich andere Analysten eher neutral oder raten zum Verkauf (23 Analysten halten; und noch immer aber sind 6...