Adidas Aktie: Das war ja klar …

Die Aktie von Adidas wurde in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt mit einem Schlusskurs von 170,91 EUR gehandelt. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 184,14 EUR verzeichnet, was einem Unterschied von +7,74 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht mit "Gut" bewertet. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 181,41 EUR wird in der Charttechnik analysiert und liegt nur um +1,5 Prozent unter dem letzten Schlusskurs. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt wird Adidas also aus charttechnischer Sicht mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für Adidas aktuell 70,49, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 46, was als "Neutral" interpretiert wird. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

Im Branchenvergleich erzielte Adidas in den letzten 12 Monaten eine Performance von 64,45 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt nur um 1,32 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +63,12 Prozent für Adidas in diesem Bereich. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Adidas um 52,86 Prozent über dem Durchschnittswert. Dadurch erhält die Aktie ein "Gut"-Rating im Branchenvergleich.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Adidas eingestellt waren. Es gab acht positive und vier negative Tage, sowie zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen größtenteils negativ. Dadurch erhält Adidas eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse. Insgesamt wird die Anlegerstimmung für Adidas als "Neutral" eingestuft.