Adidas: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 169,83 EUR

Die Adidas-Aktie wird von Analysten derzeit als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 169,83 EUR, was einem Potenzial von -4,93% entspricht.

• Adidas legt am 04.07.2023 um +1,14% zu

• Durchschnittliches Guru-Rating bleibt stabil bei 3,31

Gestern konnte die Adidas-Aktie am Finanzmarkt einen Anstieg um +1,14% verzeichnen und erzielt somit in den vergangenen fünf Handelstagen eine Gesamtrendite von +3,58%. Der Markt scheint also derzeit relativ optimistisch gestimmt zu sein.

Ob die Bankanalysten mit dieser Entwicklung gerechnet haben? Die Einschätzung ist jedenfalls eindeutig: Das mittelfristige Kursziel für adidas liegt aktuell bei 169,83 EUR.

Durchschnittlich gehen sechs Analysten davon aus, dass es sich hierbei um einen starken Kauf handele und neun weitere setzen das Rating auf “Kauf”. Auch wenn...