Adidas: Aktie nicht richtig bewertet - Kursziel bei 148,92 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Adidas-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 148,92 EUR mit einem möglichen Kursrisiko von -12,57%.

• Adidas legt am Finanzmarkt um +8,90% zu

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,19

Gestern verzeichnete die Aktie ein Plus von +8,90%, was sich in den vergangenen fünf Handelstagen auf insgesamt +6,84% summierte.

Scheint der Markt also relativ optimistisch zu sein?

Aktuell beträgt das Mittelfrist-Kursziel für Adidas-Aktien laut Bankanalysten 148,92 EUR.

Allerdings stimmen nicht alle Analysten überein und sehen die Aktie weiterhin positiv.

Vier Experten empfehlen diese als starken Kauf und fünf setzen sie auf “Kauf”.

24 weitere Analysten sind neutral mit einer Bewertung von “halten”, während sechs weitere einen Verkauf empfehlen.

Insgesamt sind damit noch immer...