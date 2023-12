Adidas Aktie: Die nächsten Schritte der Anleger

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Finanzanalysten sind der Meinung, dass die Aktie von Adidas derzeit unterbewertet ist und ein Kurspotenzial von +7,18% bietet. Am 18.12.2023 verzeichnete Adidas eine Kursentwicklung von -0,15%. Das aktuelle Kursziel für Adidas liegt bei 206,04 EUR.

Kursentwicklung und Prognosen

In den vergangenen fünf Handelstagen, was einer vollständigen Handelswoche entspricht, summierte sich die Kursentwicklung auf -0,63%. Der Markt zeigt sich derzeit relativ neutral gestimmt, was auf die [...]