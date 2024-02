Adidas Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Adidas: Aktienanalyse und Bewertung

Adidas hat kürzlich eine Dividende von 0,38 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Textilien Bekleidung und Luxusgüter (3,54 %) niedriger ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" aufgrund der Differenz von 3,16 Prozentpunkten.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Adidas in den letzten 12 Monaten eine Performance von 23,15 Prozent erzielt. Dies ist im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", die im Durchschnitt um -3,59 Prozent gefallen sind, eine Outperformance von +26,74 Prozent. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0,22 Prozent hatte, liegt Adidas mit einer Überperformance von 22,93 Prozent deutlich darüber. Deshalb erhält Adidas in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 171,74 EUR -5,46 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" bewertet, da die Distanz zum GD200 -1,36 Prozent beträgt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Netz ergibt sich ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität der Aktie von Adidas hat in den letzten Monaten nur wenig Aktivität gezeigt, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gering und führte zu einer "Neutral"-Einstufung. Zusammenfassend ergibt sich damit für Adidas insgesamt eine Bewertung als "Schlecht"-Wert.