Adidas: Aktie ist unterbewertet - Kursziel bei 179,01 EUR

Die Adidas-Aktie hat in den letzten fünf Handelstagen eine Wertminderung von -0,58% verzeichnet und bewegte sich gestern um +0,14%. Diese Entwicklung scheint den Markt derzeit relativ neutral zu stimmen. Bankanalysten sind jedoch der Meinung, dass das wahre Kursziel für die Adidas-Aktie bei 179,01 EUR liegt.

• Am 22.08.2023 stieg die Aktienentwicklung von Adidas um +0,14%

• Das mittelfristige Kursziel von Adidas beträgt 179,01 EUR

• Der Anteil optimistischer Analysten liegt bei +43,90%

Wenn diese Prognose eintritt – was nicht alle Experten teilen – bedeutet dies ein Risiko für Investoren in Höhe von -2,71%. Laut aktuellen Bewertungen halten sich zurzeit mehr Experten an ihre Empfehlungen zum Kauf (18) oder Halten (17). Nur wenige Analysten sind anderer Meinung und empfehlen entweder den Verkauf (5) oder sogar sofortigen...