Adidas Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Aktie von Adidas wird derzeit aus verschiedenen analytischen Perspektiven betrachtet. Gemäß der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Adidas-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 172,27 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 173,48 EUR liegt, was einer Abweichung von +0,7 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Eine ähnliche Einschätzung ergibt sich auch beim Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, bei dem der letzte Schlusskurs (182,6 EUR) ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Adidas-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Gegensatz dazu wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als überbewertet betrachtet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 141,43 liegt insgesamt 375 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", der 29,79 beträgt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Adidas ist hingegen insgesamt positiv, wie sich aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Diskussionsforen ergibt. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positiven noch negativen Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Einschätzung "Gut" führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 7 Schlecht- und 0 Gut-Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich aus der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat die Aktie im vergangenen Jahr eine überdurchschnittliche Rendite von 23,15 Prozent erzielt, was 16,87 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt Adidas sogar 20,07 Prozent über diesem Wert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie auf dieser Stufe führt.