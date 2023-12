Adidas Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Adidas herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 62,33 Punkten, was darauf hinweist, dass Adidas weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 schwankt weniger stark und zeigt einen Wert von 31,3, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen ergibt dies ein "Neutral"-Rating für das Adidas-Wertpapier in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt der Aktienkurs von Adidas mit einer Rendite von 64,45 Prozent mehr als 55 Prozent über dem Durchschnitt. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" verzeichnet eine mittlere Rendite von -0,03 Prozent, während Adidas mit 64,48 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung des Aktienkurses im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um Adidas werden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich für Adidas in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,4 Prozent und liegt damit 3,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Adidas daher als "Schlecht". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.