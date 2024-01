Adidas Aktie: Der absolute Knall!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Adidas-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 100 erreicht, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 74,46, was ebenfalls auf eine Überbewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für Adidas aufgrund des RSI.

Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb jedoch im Vergleich zum Durchschnitt unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Adidas-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating aufgrund des Sentiments und Buzz.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Adidas beträgt 141, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 29 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ist die Aktie daher überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings zeigen berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien 9 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung für die Aktie von Adidas, wobei die RSI, das Sentiment und Buzz sowie die fundamentalen Aspekte zu einer "Schlecht"-Einschätzung führen, während die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" bewertet wird.