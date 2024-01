Adidas Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von Adidas war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an fünf Tagen negative Themen im Vordergrund standen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche hat Adidas in den letzten 12 Monaten eine Performance von 64,45 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 3,42 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +61,02 Prozent für Adidas in diesem Branchenvergleich. Auch im Bereich des "Zyklischen Konsumgüter"-Sektors konnte Adidas mit einer Performance von 7,27 Prozent im letzten Jahr um 57,18 Prozent über dem Durchschnittswert punkten, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Adidas als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und bewertet diese auf einer Skala von 0 bis 100. Für Adidas ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 71,91, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 52,99, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Adidas mit einem Wert von 141,43 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies bedeutet einen Abstand von 372 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" von 29. Aufgrund des verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht"-Rating.