Adidas Aktie: Was soll das denn werden?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Der RSI ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Wir betrachten nun Adidas anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 63,98 Punkten, was darauf hinweist, dass die Adidas-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 von Adidas liegt mit einem Wert von 64,77 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Adidas also eine "Neutral"-Bewertung gemäß dieser Analyse.

In Bezug auf Dividenden rendite liefert Adidas im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Textilien, Bekleidung und Luxusgüter eine Rendite von 0,38 %, was 3,17 Prozentpunkte niedriger ist als der Durchschnitt von 3,55 %. Dieser niedrigere Ertrag führt zu der Einstufung "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Adidas liegt derzeit bei 141,43, was bedeutet, dass die Börse 141,43 Euro für jeden Euro Gewinn von Adidas zahlt. Dieser Wert ist um 374 Prozent höher als der Durchschnitt in der Branche, der bei 29 liegt. Aufgrund des überbewerteten KGV wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz-Faktors kann die Aktivität im Netz über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet werden. In Bezug auf Adidas deutet die übliche Aktivität auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich für Adidas in diesen verschiedenen Punkten eine gemischte Bewertung, die von "Neutral" bis "Schlecht" reicht.