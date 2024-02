Adidas Aktie: Was soll die Aufregung?

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert für Adidas liegt derzeit bei 68,76, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 56. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und die Einstufung auf dieser Basis lautet ebenfalls "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Adidas mit 170,6 EUR inzwischen um -5,67 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung jedoch "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf -2,11 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt überwiegend positive Meinungen zu Adidas veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Adidas, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Weitere Studien und Untersuchungen zeigen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, insgesamt waren es acht Signale (8 Schlecht, 0 Gut). Insgesamt ergibt sich damit auf dieser Ebene ein "Schlecht"-Signal. Zusammenfassend ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Die Dividendenrendite von Adidas beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,38 Prozent und liegt damit 3,16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Textilien Bekleidung und Luxusgüter, 3,55). Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.