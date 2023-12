Adidas Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Adidas: Analyse der Anlegerstimmung und fundamentalen Kriterien

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Adidas wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte die Aktie nur geringe Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Adidas in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Auch auf fundamentaler Ebene ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 141,43 liegt Adidas über dem Branchendurchschnitt von 29,91 in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Analyse, dass Adidas momentan als "überkauft" eingestuft wird, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 70,49 Punkte, während der RSI25 bei 46,14 liegt. Somit wird die Aktie auf 7-Tage-Basis als "Schlecht" und auf 25-Tage-Basis als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ebenfalls Einblicke in die Anlegerstimmung. In den letzten Wochen häuften sich die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Adidas bezüglich der Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.