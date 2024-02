Adidas Aktie: Was ist hier nur passiert?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Adidas herangezogen.

Der RSI7 für Adidas liegt aktuell bei 47,58 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 schwankt weniger stark und zeigt ebenfalls an, dass Adidas weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 51,11). Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Adidas-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb dieser Punkt ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Bezüglich der Intensität der Diskussionen der letzten Zeit zeigt sich, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Adidas-Aktie ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 23,15 Prozent erzielt, was 22,67 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt -4,18 Prozent, und Adidas liegt aktuell 27,33 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Adidas aktuell bei 174,36 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 176,24 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +1,08 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 179,68 EUR, was zu einem Abstand von -1,91 Prozent führt und somit ebenfalls zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

