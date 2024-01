Adidas Aktie: Was für eine Niederlage!

Weitere Suchergebnisse zu "Capital Southwest":

Adidas Dividende und technische Analyse im Fokus

Die Dividendenrendite von Adidas liegt derzeit bei 0,38 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,56 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf die technische Analyse weist der gleitende Durchschnittskurs der Adidas-Aktie einen Wert von 173,22 EUR auf, während der aktuelle Kurs bei 164,68 EUR liegt, was einer Differenz von -4,93 Prozent entspricht und zu einer neutralen Bewertung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 183,43 EUR, was zu einem Abstand von -10,22 Prozent führt und daher ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung in dieser Kategorie.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Adidas aktuell bei 141 liegt, während vergleichbare Unternehmen in der Branche im Durchschnitt ein KGV von 29 aufweisen. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher überbewertet und erhält eine negative Einschätzung.

Die Anleger-Stimmung bei Adidas ist hingegen insgesamt positiv, wie sich aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Diskussionsforen der letzten Wochen ergibt. Die überwiegend positiven Themen in diesen Diskussionen führen zu einer positiven Gesamtbewertung. Allerdings zeigen die konkret berechenbaren Handelssignale aus den sozialen Medien 9 negative Signale und 0 positive Signale, was zu einer negativen Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für Adidas in Bezug auf Dividende, technische Analyse, Fundamentaldaten und Anleger-Stimmung.